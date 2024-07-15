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Жесткие ограничения на 10 часов. Как завтра будут действовать графики отключений света

Украина, Понедельник 15 июля 2024 18:31
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Жесткие ограничения на 10 часов. Как завтра будут действовать графики отключений света Фото: в Украине завтра будут действовать графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 16 июля, свет в рамках графиков будут отключать все сутки. При этом ожидается применение четырех очередей отключений одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 16 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение суток", - рассказали в "Укрэнерго".

По информации компании, с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут задействованы три очереди.

Жара и отключения света

Стоит заметить, что в Украине сейчас наблюдаются максимальные уровни потребления электроэнергии. Это связано с тем, что в стране - аномальная жара.

Графики отключения света практически ежедневно действуют в светло-серых зонах.

Более детально о влиянии жары на энергетику - в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключение света График отключения света
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