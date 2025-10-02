Жорсткі графіки обмежень електроенергії ввели в одній з областей через атаки РФ

Російський удар по енергетиці

Вчора, 1 жовтня, росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Київщині, внаслідок чого частина Чернігівської області залишилася без світла.

Масштабна аварія в мережі призвела до відключення понад 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Наявних потужностей в енергосистемі виявилося недостатньо, аби одночасно заживити всіх абонентів.

У "Чернігівобленерго" повідомили, що з 20:00 1 жовтня запроваджується графік погодинних відключень електроенергії. Ситуацію в енергосистемі регіону назвали критичною.

До графіку залучені одразу чотири черги. Схема відключень передбачає: три години зі світлом та шість годин без електроенергії.