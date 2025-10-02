RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Жесткие графики ограничений электроэнергии ввели в одной из областей из-за атак РФ

Фото: в Черниговской области ввели жесткие графики ограничений из-за удара РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 2 октября, в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения после массированной атаки России накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Как отмечают энергетики, в результате ударов по энергетической инфраструктуре области потребители уже почувствовали перебои со светом.

"Все вчера на себе почувствовали "поздравления" рашистов с Днем защитников и защитниц Украины. Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а специалисты работают в круглосуточном режиме для стабилизации работы сети.

 

Российский удар по энергетике

Вчера, 1 октября, россияне ударили по энергетическому объекту на Киевщине, в результате чего часть Черниговской области осталась без света.

Масштабная авария в сети привела к отключению более 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Имеющихся мощностей в энергосистеме оказалось недостаточно, чтобы одновременно запитать всех абонентов.

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что с 20:00 1 октября вводится график почасовых отключений электроэнергии. Ситуацию в энергосистеме региона назвали критической.

К графику привлечены сразу четыре очереди. Схема отключений предусматривает: три часа со светом и шесть часов без электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговЧерниговоблэнергоВойна в Украине