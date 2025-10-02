Жесткие графики ограничений электроэнергии ввели в одной из областей из-за атак РФ

Как отмечают энергетики, в результате ударов по энергетической инфраструктуре области потребители уже почувствовали перебои со светом.

"Все вчера на себе почувствовали "поздравления" рашистов с Днем защитников и защитниц Украины. Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а специалисты работают в круглосуточном режиме для стабилизации работы сети.