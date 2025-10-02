Жесткие графики ограничений электроэнергии ввели в одной из областей из-за атак РФ

Сегодня, 2 октября, в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения после массированной атаки России накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Как отмечают энергетики, в результате ударов по энергетической инфраструктуре области потребители уже почувствовали перебои со светом.
"Все вчера на себе почувствовали "поздравления" рашистов с Днем защитников и защитниц Украины. Теперь есть немало работы и довольно жесткие графики ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются восстановительные работы, а специалисты работают в круглосуточном режиме для стабилизации работы сети.
Вчера, 1 октября, россияне ударили по энергетическому объекту на Киевщине, в результате чего часть Черниговской области осталась без света.
Масштабная авария в сети привела к отключению более 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Имеющихся мощностей в энергосистеме оказалось недостаточно, чтобы одновременно запитать всех абонентов.
В "Черниговоблэнерго" сообщили, что с 20:00 1 октября вводится график почасовых отключений электроэнергии. Ситуацию в энергосистеме региона назвали критической.
К графику привлечены сразу четыре очереди. Схема отключений предусматривает: три часа со светом и шесть часов без электроэнергии.