Славутич, Чернігів і частина області знеструмлені через атаку росіян (відео)

Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Київщині, внаслідок чого частина Чернігівської області залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram і міського голову Славутича Юрія Фомічева в Telegram і Facebook.
"Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання", - йдеться у дописі Чауса.
Він додав, що ворожа атака триває. Відповідні служби вже на місці і працюють над відновлення енергомережі.
Фомічев повідомив, що РФ вдарила по підстанції №330 у Славутичі, внаслідок чого місто залишилось без світла. За його словами, наслідки уточнюються, пожежні перебувають на місці і ліквідують наслідки атаки.
Він зазначив, що місто намагається перейти на іншу підстанцію, але це потребує часу. Для водоканалу включено резервне живлення, як і для систем зв'язку, проте вода для містян надходитиме по годинах.
У Славутичі розгортають "пункти незламності", де можна буде обігрітися, зарядити гаджети та приготувати їжу.
Також про зникнення світла повідомляють у кількох громадах Чернігівської області, зокрема Семенівській, Корюківській, Новгород-Сіверській та Ріпкинській.
КП "Чернігівводоканал" повідомив, що у місті через відключення світла можливі проблеми з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок.
Нагадаємо, що під ранок вівторка, 30 вересня, країна-агресорка завдала масованого удару по місту Бобровиця Чернігівській області. Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Ворожі атаки залишили без світла понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
РФ завдала ракетного удару по одному із сіл Корюківського району. На жаль, в результаті ворожої атаки загинув цивільний чоловік 1978 року народження.
Загалом за добу Росія атакувала Чернігівщину 20 разів, вибухи пролунали в 13 населених пунктах області. Окрім Ніжинщини, під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.