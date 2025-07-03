Жорстка конкуренція за фахівців: в уряді пояснили стрибок зарплат в Україні

Тенденція підвищення заробітної плати в Україні триває. Останнім часом спостерігається прискорене зростання через конкуренцію на ринку праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (травень 2025) Мінекономіки .

Як зазначається в огляді, за даними Держстату, у І кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 23 460 гривень, що на 24,1% більше порівняно з І кварталом 2024 року.

З огляду на дані сайту work.ua ця тенденція триває і надалі. "Зростання заробітної плати за резюме, починаючи з другої половини травня 2025 року, ймовірно, зумовлено дефіцитом кадрів та зростанням навантаження на робітників, жорсткою конкуренцією за фахівців", - вважають у Мінекономіки.



За їхніми даними, переважно це стосувалося сегментів топменеджменту та керівництва вищої ланки, страхування, сільського господарства та агробізнесу.

Рейтинг зарплат

Найвищими темпами в І кварталі 2025 року порівняно з І кварталом 2024 року зростали зарплати за такими ВЕД: "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" (на 42,7%), "Будівництво" (на 35,3%), "Інформація та телекомунікації" (на 32,6%).

Водночас ТОП-3 лідери по рівню заробітної плати за І квартали 2025-2024 років не змінились – це "Інформація та телекомунікації", "Фінансова та страхова діяльність", "Професійна, наукова та технічна діяльність".



Як зазначається в огляді, зростанню зарплат сприяють зростання економічної активності, значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці й дефіцит кадрів.

Зменшення працівників

Водночас у квітні 2025 року спостерігалося зниження кількості застрахованих осіб (найманих працівників), яка на 124 тис. осіб була менша за показники квітня 2024 року.



На думку фахівців Мінекономіки, це пов’язано також із мобілізацією працівників та продовженням міграційних процесів, а що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.

Їх кількість так і не досягла рівня відповідного періоду 2021 року до повномасштабного вторгнення Росії в України. У квітні 2025 року кількість була на 1,018 млн осіб менше квітня 2021 року.