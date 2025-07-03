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Жесткая конкуренция за специалистов: в правительстве пояснили скачок зарплат в Украине

Украина, Четверг 03 июля 2025 08:45
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Жесткая конкуренция за специалистов: в правительстве пояснили скачок зарплат в Украине Фото: украинцев требуют достойной оплаты труда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тенденция повышения заработной платы в Украине продолжается. В последнее время наблюдается ускоренный рост из-за конкуренции на рынке труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (май 2025) Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, по данным Госстата, в I квартале 2025 года среднемесячная заработная плата штатных работников составила 23 460 гривен, что на 24,1% больше по сравнению с I кварталом 2024 года.

Учитывая данные сайта work.ua, эта тенденция продолжается и в дальнейшем. "Рост заработной платы по резюме, начиная со второй половины мая 2025 года, вероятно, обусловлен дефицитом кадров и ростом нагрузки на рабочих, жесткой конкуренцией за специалистов", - считают в Минэкономики.
Жесткая конкуренция за специалистов: в правительстве пояснили скачок зарплат в Украине

По их данным, в основном это касалось сегментов топ-менеджмента и руководства высшего звена, страхования, сельского хозяйства и агробизнеса.

Рейтинг зарплат

Самыми высокими темпами в I квартале 2025 года по сравнению с I кварталом 2024 года росли зарплаты по таким ВЭД: "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство" (на 42,7%), "Строительство" (на 35,3%), "Информация и телекоммуникации" (на 32,6%).

В то же время ТОП-3 лидеры по уровню заработной платы за I кварталы 2025-2024 годов не изменились - это "Информация и телекоммуникации", "Финансовая и страховая деятельность", "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Жесткая конкуренция за специалистов: в правительстве пояснили скачок зарплат в Украине

Как отмечается в обзоре, росту зарплат способствуют рост экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров.

Уменьшение работников

В то же время в апреле 2025 года наблюдалось снижение количества застрахованных лиц (наемных работников), которое на 124 тыс. человек было меньше показателей апреля 2024 года.
Жесткая конкуренция за специалистов: в правительстве пояснили скачок зарплат в Украине

По мнению специалистов Минэкономики, это связано также с мобилизацией работников и продолжением миграционных процессов, что в целом негативно повлияло на показатели рынка труда.

Их количество так и не достигло уровня соответствующего периода 2021 года до полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле 2025 года количество было на 1,018 млн человек меньше апреля 2021 года.

Напомним, ха данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

Однако в реальном измерении (с учетом инфляции) рост замедлился.

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Зарплата в Украине Министерство экономики
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