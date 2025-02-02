Жорстка "дєдовщина". ГУР показало, як утримують українців, яких РФ незаконно мобілізувала

За інформацією проекту "Хочу Жить", восени минулого року 30 незаконно мобілізованих Росією осіб з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили в одну з військових частин на території окупованого Криму.

Їх сержантами були призначені вихідці з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу.



Як зазначає розвідка, крім жорстоко поводження та приниження, незаконно мобілізовані українці скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.

ГУР додає, що у період з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року РФ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько 300 чоловіків.