Жорстка "дєдовщина". ГУР показало, як утримують українців, яких РФ незаконно мобілізувала

Росіяни незаконно мобілізовують до армії українців з окупованих територій. У війську на них чекає лише жорстоке поводження та так звана "дідівщина".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управлення розвідки Міноборони в Telegram.
За інформацією проекту "Хочу Жить", восени минулого року 30 незаконно мобілізованих Росією осіб з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили в одну з військових частин на території окупованого Криму.
Їх сержантами були призначені вихідці з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу.
Як зазначає розвідка, крім жорстоко поводження та приниження, незаконно мобілізовані українці скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.
ГУР додає, що у період з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року РФ на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько 300 чоловіків.
Розвідка закликає українців на окупованих територіях звертатися до проекту "Хочу Жить" за номером +38 044 350 89 17 та 688. В Telegram або WhatsApp: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія планує цього року мобілізувати понад 126 тисяч солдатів із "спецконтингенту". Мова йде про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами, а також інші проблеми.
Наприкінці минулого року британська розвідка повідомляла, що Росія втратила на війні проти України понад 98 тисяч мобілізованих.
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