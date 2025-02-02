Жесткая "дедовщина". ГУР показало, как удерживают украинцев, которых РФ незаконно мобилизовала

По информации проекта "Хочу Жить", осенью прошлого года 30 незаконно мобилизованных Россией лиц из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории оккупированного Крыма.

Их сержантами были назначены выходцы с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиения незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза.



Как отмечает разведка, кроме жестокого обращения и унижения, незаконно мобилизованные украинцы жалуются на ужасное и недостаточное питание.

ГУР добавляет, что в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года РФ на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около 300 мужчин.