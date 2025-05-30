"Жодної зброї для Києва": Росія в ООН виставила дві вимоги до перемир’я з Україною

Російська Федерація вимагає, щоб країни Заходу припинили постачання озброєння Україні під час можливого перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, якого цитують росЗМІ.

"На час перемир'я країни Заходу мають припинити постачання озброєнь київському режиму, а Україна - зупинити мобілізацію", - заявив Небензя.

Нагадаємо, після хвилі російських атак минулими вихідними, що призвели до жертв серед цивільного населення, Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН.

При цьому виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що Штати розглянуть можливість відмови від переговорних зусиль щодо миру, якщо Росія прийме неправильне рішення і продовжить війну.

РФ готує "меморандум" про перемир'я

На переговорах у Стамбулі 16 травня, де українська делегація наполягала на негайному припиненні вогню, Росія відкинула таку можливість. Натомість у Москві запропонували, аби обидві сторони виклали свої підходи до перемир’я у письмовому форматі.

Пізніше Кремль заявив про підготовку власного "меморандуму", який має бути представлений під час другого раунду переговорів, запланованого на 2 червня – знову в Стамбулі.

Українська сторона, зі свого боку, наполягає, щоб російський документ з пропозиціями був переданий до початку зустрічі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що це дозволить зробити переговори більш змістовними, а українська делегація буде готова до обговорення конкретних пунктів.