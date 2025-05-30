"Никакого оружия для Киева": Россия в ООН выставила два требования к перемирию с Украиной

Российская Федерация требует, чтобы страны Запада прекратили поставки вооружения Украине во время возможного перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя России в ООН Василия Небензю, которого цитируют росСМИ.

"На время перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина - остановить мобилизацию", - заявил Небензя.

Напомним, после волны российских атак в минувшие выходные, приведших к жертвам среди гражданского населения, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

При этом исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что Штаты рассмотрят возможность отказа от переговорных усилий по миру, если Россия примет неправильное решение и продолжит войну.

РФ готовит "меморандум" о перемирии

На переговорах в Стамбуле 16 мая, где украинская делегация настаивала на немедленном прекращении огня, Россия отвергла такую возможность. Вместо этого в Москве предложили, чтобы обе стороны изложили свои подходы к перемирию в письменном формате.

Позже Кремль заявил о подготовке собственного "меморандума", который должен быть представлен во время второго раунда переговоров, запланированного на 2 июня - снова в Стамбуле.

Украинская сторона, со своей стороны, настаивает, чтобы российский документ с предложениями был передан до начала встречи. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что это позволит сделать переговоры более содержательными, а украинская делегация будет готова к обсуждению конкретных пунктов.