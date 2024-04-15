Жодної вцілілої домівки: на що окупанти перетворили Роботине (відео)

"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня підкреслили, що саме так виглядає обличчя російського "визволення". Окупанти "звільняють" українські території від мирного та щасливого життя, після чого, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті".