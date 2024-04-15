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Жодної вцілілої домівки: на що окупанти перетворили Роботине (відео)

Фото: село Роботине повністю знищене (скрін відео t.me/SJTF_Odes)
Автор: Ярослава Борзова

Село Роботине повністю зруйноване окупантами. У населеному пункті не залишилось жодної вцілілої споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати", - йдеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня підкреслили, що саме так виглядає обличчя російського "визволення". Окупанти "звільняють" українські території від мирного та щасливого життя, після чого, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті".

Ситуація біля Роботиного

Російські окупанти застосовують нову тактику на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог розосереджує сили між селами Роботине та Вербове.

Зокрема, село Роботине впродовж доби знаходилось під артилерійськими ударами російських окупантів.

Днями Сили оборони півдня спростували заяву депутата Запорізької обласної ради, який поширив інформацію про те, що росіяни нібито зайшли до села Роботине.

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