Росіяни "зайшли до Роботиного". У ЗСУ спростували фейк депутата

Депутат Запорізької обласної ради поширив інформацію про те, що росіяни нібито зайшли до села Роботине. Такий вкид є фейковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram .

"Заява депутата Запорізької обласної ради про те, що в результаті штурмових дій росіяни зайшли до села Роботине і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності", - зазначили у Силах оборони.

Військові наголосили, що у зоні відповідальності 65 окремої механізованої бригади, яка обороняє Роботине, регулярно відбуваються зіткнення з російськими ДРГ, які заходять у село та намагаються там закріпитися. Але успіху вони не мають.

При цьому атаки противника відбивають на підступах до села за допомогою артилерії, а розрізнені групи окупантів знищують ударними дронами та мінометами.

"Сьогодні цей населений пункт утримують бійці сил оборони України. Тож ворог його не контролює", - наголосили військові.

У Силах оборони півдня закликали громадян та представників медіа не спиратися на псевдо-експертні думки тих, хто не має прямого відношення до бойової роботи та не володіє оперативною обстановкою.