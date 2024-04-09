Росіяни "зайшли до Роботиного". У ЗСУ спростували фейк депутата
Депутат Запорізької обласної ради поширив інформацію про те, що росіяни нібито зайшли до села Роботине. Такий вкид є фейковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.
"Заява депутата Запорізької обласної ради про те, що в результаті штурмових дій росіяни зайшли до села Роботине і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності", - зазначили у Силах оборони.
Військові наголосили, що у зоні відповідальності 65 окремої механізованої бригади, яка обороняє Роботине, регулярно відбуваються зіткнення з російськими ДРГ, які заходять у село та намагаються там закріпитися. Але успіху вони не мають.
При цьому атаки противника відбивають на підступах до села за допомогою артилерії, а розрізнені групи окупантів знищують ударними дронами та мінометами.
"Сьогодні цей населений пункт утримують бійці сил оборони України. Тож ворог його не контролює", - наголосили військові.
У Силах оборони півдня закликали громадян та представників медіа не спиратися на псевдо-експертні думки тих, хто не має прямого відношення до бойової роботи та не володіє оперативною обстановкою.
Заява депутата
Зазначимо, сьогодні, 9 квітня, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко у коментарі "Еспресо" заявив, що росіяни нібито прорвалися до Роботиного.
Він заявляв, що бої між українськими захисниками та загарбниками вже точаться у населеному пункті.
Декілька днів тому керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про те, що окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових у районі Роботиного Запорізької області.
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