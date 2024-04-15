Ни одного уцелевшего дома: во что оккупанты превратили Работино (видео)

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома", - говорится в сообщении.

В Силах обороны юга подчеркнули, что именно так выглядит лицо российского "освобождения". Оккупанты "освобождают" украинские территории от мирной и счастливой жизни, после чего, хвастаясь на руинах, отчитываются об "успехах на фронте".