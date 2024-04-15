Ни одного уцелевшего дома: во что оккупанты превратили Работино (видео)

Село Работино полностью разрушено оккупантами. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего сооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.
"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома", - говорится в сообщении.
В Силах обороны юга подчеркнули, что именно так выглядит лицо российского "освобождения". Оккупанты "освобождают" украинские территории от мирной и счастливой жизни, после чего, хвастаясь на руинах, отчитываются об "успехах на фронте".
Российские оккупанты применяют новую тактику на Запорожском направлении. В частности, враг рассредоточивает силы между селами Работино и Вербовое.
В частности, село Работино на протяжении суток находилось под артиллерийскими ударами русских оккупантов.
На днях Силы обороны юга опровергли заявление депутата Запорожского областного совета, который распространил информацию о том, что россияне якобы вошли в село Работино.
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