РФ розосереджує сили між Роботиним і Вербовим. Що це означає
Російські окупанти застосовують нову тактику на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог розосереджує сили між селами Роботине та Вербове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Розсередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", - розповіла вона.
Крім того, як додала спікер, продовжуються спроби ДРГ заходити в Роботине.
"Але зайшовши, переконуються, що їм не раді, одразу згортаються і фактично запакованими, як кажуть наші бійці, повертаються на свої вихідні позиції. Ті, звісно, хто можуть відправлятися", - констатувала Гуменюк.
Окупанти розосереджують сили між Роботиним і Вербовим Запорізької області (deepstatemap.live)
Втрати РФ на півдні
Втрати ворога, за її даними, продовжують бути досить високими.
"За минулу добу близько 140 окупантів вдалось знищити. Фактично з невеликою перевагою Запорізький та Херсонський напрямки мають паритетні цифри. І близько 50 одиниць броньованої техніки, хоча під час штурмів ворог техніку не застосовує", - зазначила спікер.
Гуменюк додала, що на Запорізькому напрямку за добу ворог провів 7 штурмів, які виявилися безуспішними.
Ситуація на фронті
В Україні на фронті протягом доби сталося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - 33 та 29 атак відповідно.
Зокрема, російські пропагандисти пишуть про просування окупантів під Часовим Яром. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про позиційні бої, проте не підтверджує змін лінії фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.