РФ розосереджує сили між Роботиним і Вербовим. Що це означає

Російські окупанти застосовують нову тактику на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог розосереджує сили між селами Роботине та Вербове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Розсередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", - розповіла вона.

Крім того, як додала спікер, продовжуються спроби ДРГ заходити в Роботине.

"Але зайшовши, переконуються, що їм не раді, одразу згортаються і фактично запакованими, як кажуть наші бійці, повертаються на свої вихідні позиції. Ті, звісно, хто можуть відправлятися", - констатувала Гуменюк.

Окупанти розосереджують сили між Роботиним і Вербовим Запорізької області (deepstatemap.live)

Втрати РФ на півдні

Втрати ворога, за її даними, продовжують бути досить високими.

"За минулу добу близько 140 окупантів вдалось знищити. Фактично з невеликою перевагою Запорізький та Херсонський напрямки мають паритетні цифри. І близько 50 одиниць броньованої техніки, хоча під час штурмів ворог техніку не застосовує", - зазначила спікер.

Гуменюк додала, що на Запорізькому напрямку за добу ворог провів 7 штурмів, які виявилися безуспішними.