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Жодної руїни не буде. Зеленський взяв участь у спецзустрічі для підтримки України

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Середа 12 квітня 2023 22:53
Жодної руїни не буде. Зеленський взяв участь у спецзустрічі для підтримки України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі спеціального формату для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Щойно взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України - фінансового", - сказав Зеленський.

За його словами, цей захід відбувається у Вашингтоні й обʼєднує міністрів фінансів міцних демократій - наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Темою зустрічі було відновлення України після бойових дій.

Президент подякував партнерам за те, що вони допомагають зберігати стійкість України та нашу фінансову стабільність.

"Закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що "світ знає рішення - щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом".

"Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо", - додав президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

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