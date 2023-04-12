ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ни одной руины не будет. Зеленский принял участие в спецвстрече для поддержки Украины

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 22:53
Ни одной руины не будет. Зеленский принял участие в спецвстрече для поддержки Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече специального формата по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Только что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины - финансового", - сказал Зеленский.

По его словам, это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий - наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Темой встречи было возобновление Украины после боевых действий.

Президент поблагодарил партнеров за то, что они помогают сохранять устойчивость Украины и нашу финансовую стабильность.

"Призвал быть активнее, чтобы Украина могла быть активнее в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Ни одной руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "мир знает решение - об активах России, российских должностных лиц, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом".

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - добавил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно