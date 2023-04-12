Ни одной руины не будет. Зеленский принял участие в спецвстрече для поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече специального формата по поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Только что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины - финансового", - сказал Зеленский.
По его словам, это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий - наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.
Темой встречи было возобновление Украины после боевых действий.
Президент поблагодарил партнеров за то, что они помогают сохранять устойчивость Украины и нашу финансовую стабильность.
"Призвал быть активнее, чтобы Украина могла быть активнее в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Ни одной руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что "мир знает решение - об активах России, российских должностных лиц, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом".
"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - добавил президент.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.