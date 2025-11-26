Жодної капітуляції: Пісторіус виступив проти примусу України до "мирної угоди"

У справі миру між Україною та Росією не може бути укладення мирної угоди шляхом примусу України до капітуляції. Також Україна повинна мати можливість захистити себе в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує n-tv.
На тлі активізації мирних переговорів Пісторіус застеріг під будь-якого примусу України до "односторонніх територіальних поступок". Також він відкинув можливість обмеження української армії, зазначивши, що країна повинна мати здатність захистити себе в майбутньому.
Пісторіус зазначив, що для цього потрібні сильна армія та надійні гарантії безпеки - в першу чергу від Сполучених Штатів. Також, за його словами, все, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО, або країн Євросоюзу, не повинно обговорюватися "над нашими головами".
"Іншими словами, ми самі вирішуємо своє майбутнє. І не повинно бути фальшивого миру для України. Не повинно бути миру, який означає капітуляцію", - резюмував він.
Зазначимо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія наразі не демонструє жодної готовності припинити війну в Україні та погодитися на мирну угоду. Тому тиск на РФ потрібно продовжувати, поки Кремль не буде змушений піти на мир.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен завершити війну в Україні, отримавши успіх для себе. Будь-яка мирна угода не буде нічого коштувати без згоди Європи та України на її умови.
А високий представник ЄС з питань дипломатії Кая Каллас заявила, що Росія мусить піти на поступки для досягнення "справедливого і тривалого миру" в Україні.