Жодної капітуляції: Пісторіус виступив проти примусу України до "мирної угоди"

На тлі активізації мирних переговорів Пісторіус застеріг під будь-якого примусу України до "односторонніх територіальних поступок". Також він відкинув можливість обмеження української армії, зазначивши, що країна повинна мати здатність захистити себе в майбутньому.

Пісторіус зазначив, що для цього потрібні сильна армія та надійні гарантії безпеки - в першу чергу від Сполучених Штатів. Також, за його словами, все, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО, або країн Євросоюзу, не повинно обговорюватися "над нашими головами".

"Іншими словами, ми самі вирішуємо своє майбутнє. І не повинно бути фальшивого миру для України. Не повинно бути миру, який означає капітуляцію", - резюмував він.