Жодного не втрачено. СБУ спростувала заяву Румунії про дрон Sea Baby

"Усі морські безпілотні апарати Служби безпеки України "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - йдеться у заяві.

В СБУ наголосили, що операції здійснюються у межах визначених районів та спрямовані на ураження виключно законних цілей РФ.

"Жодна з безпілотних систем СБУ "Sea Baby" не заходила до територіальних вод Румунії. Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародних кордонів та з повагою ставиться до своїх партнерів", - повідомила пресслужба СБУ.