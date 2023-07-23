Жодного виправдання російському злу, за Одесу обов'язково буде відповідь, - Зеленський

Російські терористи обов'язково отримають відповідь за ракетні удари проти мирних міст.
Про це заявив президент Україна Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", - заявив Володимир Зеленський.
Фото: наслідки ворожих ракетних ударів (t.me/V_Zelenskiy_official)
Як відзначив президент, наразі усім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.
"Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", - додав президент.
Після виходу зі "зернової угоди" Росія протягом останніх декількох днів тероризує південь України нічними обстрілами.
Цієї ночі, 23 липня, ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
Як відзначав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, станом на шосту ранку було відомо про 19 поранених й одного загиблого.
Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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