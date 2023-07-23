Никакого оправдания российскому злу, за Одессу обязательно будет ответ, - Зеленский

"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Владимир Зеленский.

Фото: последствия вражеских ракетных ударов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил президент.

Ночные обстрелы Одессы

После выхода из "зерновой сделки" Россия в течение последних нескольких дней терроризирует юг Украины ночными обстрелами.

Этой ночью, 23 июля, враг совершил очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Как отмечал глава Одесской ОГА Олег Кипер, по состоянию на шесть утра было известно о 19 раненых и одном погибшем.

Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.