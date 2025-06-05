Жодного слова про Україну: Трамп і Сі Цзіньпін домовились про зустріч у Китаї

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.

За його словами, розмова тривала приблизно півтори години та завершилася "дуже позитивно для обох країн". Вони обговорювали, зокрема, торгівельну угоду і корисні копалини.

Окрім цього Трамп анонсував зустріч команд США та Китаю - час і місце для неї визначать пізніше. Американську сторону представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і торгівельний представник США, посол Джемісон Ґрір.

"Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді та мене відвідати Китай, і я відповів взаємністю. Розмова була майже повністю присвячена торгівлі. Жодних тем, пов’язаних із Росією, Україною чи Іраном, не обговорювалося", - додав президент США.

Варто зауважити, що це перша розмова лідерів Сполучених Штатів і Китаю після інавгурації Трампа.

Нагадаємо, декілька годин тому ЗМІ написали про розмову Трампа та Сі Цзіньпіна. При цьому західні ЗМІ писали про те, що Трамп планує провести телефонну розмову із Сі Цзіньпіном ще на початку травня. Але тоді інформація про їх розмову не надавалась.