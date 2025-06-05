Ни слова об Украине: Трамп и Си Цзиньпин договорились о встрече в Китае
Президент США Дональд Трамп раскрыл детали разговора, который он провел с лидером Китая Си Цзиньпином.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Truth Social.
По его словам, разговор длился около полутора часов и завершился "очень позитивно для обеих стран". Они обсуждали, в частности, торговое соглашение и полезные ископаемые.
Кроме этого Трамп анонсировал встречу команд США и Китая - время и место для нее определят позже. Американскую сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джемисон Грир.
"Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Разговор был почти полностью посвящен торговле. Никаких тем, связанных с Россией, Украиной или Ираном, не обсуждалось", - добавил президент США.
Стоит заметить, что это первый разговор лидеров Соединенных Штатов и Китая после инаугурации Трампа.
Напомним, несколько часов назад СМИ написали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина. При этом западные СМИ писали о том, что Трамп планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином еще в начале мая. Но тогда информация об их разговоре не предоставлялась.
"Торговая война" Трампа
2 апреля США ввели новые таможенные тарифы на импорт товаров из более чем 180 стран, установив ставки от 10% до 49% в зависимости от страны и типа продукции. Однако уже через неделю администрация Белого дома решила приостановить эти тарифы на 90 дней и ввела единую универсальную ставку в размере 10% для всех стран. Китай остался вне этого смягчения - для него пошлины выросли до 140%. В ответ Пекин установил собственные контрмеры, повысив тарифы на импорт из США до 125%.
Но уже 12 мая США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне.
При этом на прошлой неделе Трамп обвинил Китай, утверждая, что Пекин нарушил торговое соглашение с Соединенными Штатами, в соответствии с которым он недавно резко снизил введенные им же пошлины на импорт.
"Плохая новость заключается в том, что Китай, что, пожалуй, не является неожиданностью для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с нами", - заявил Трамп.
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