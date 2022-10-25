Жодного "проти". У Зеленського пояснили, чому слід визнати дії Росії геноцидом

Міжнародна спільнота повинна визнати геноцид українського народу з боку Росії через численні злочини окупантів у нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Нагадаю хронологію. Під фейковими приводами Росія вторгається в Україну, обстрілює міста, страчує людей, грабує оселі, розлучає сім'ї, спалює книжки, нищить інфраструктуру. Її пропагандисти закликають убивати дітей. Нагадайте хоч одну причину, чому дії РФ ще не визнані геноцидом?" - написав він.

Зазначимо, що до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН про геноцид приєдналися 22 країни, зокрема, США, Британія та Німеччина.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави визнати Голодомор геноцидом українців.

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