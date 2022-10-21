Кулеба закликав всі держави визнати Голодомор геноцидом українців

Парламенти всіх держав мають підтримати Україну, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Визнання дуже важливо зараз, коли Росія здійснює черговий геноцид", - йдеться у повідомленні.

Кулеба закликав парламенти всіх держав визнати Голодомор, сталінський штучний голод 1932-1933 років, геноцидом українців. У листопаді Україна відзначатиме його 90-річчя. Верховна рада визнала Голодомор геноцидом у 2006 році.

Голодомор 1932-1933 років

Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-933 роках шляхом створення штучного масового голоду.

Голодомор викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу й Української СРР на чолі зі Йосипом Сталіним, розрахованими на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян