Хорватія приєдналася до позову України проти Росії про геноцид

Хорватія стала останньою країною, яка приєдналася до позову України проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Хорватії .

Зазначимо, 26 лютого 2022 року Україна подала позов проти Російської Федерації щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. До цього на підставі тверджень про нібито геноцид з боку України в Луганській та Донецькій областях російська сторона розпочала повномасштабне вторгнення.

Україна просить Міжнародний суд визначити, що вона не робила актів геноциду, і підтвердити, що дії Росії засновані на хибних твердженнях, а також зобов'язати Москву виплатити повну компенсацію за збитки від воєнних дій. У березні суд ООН виніс рішення про тимчасові заходи на запит України і наказав Росії негайно припинити війну.

"Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Республіка Хорватія має право втручатися в розгляд і має намір подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид. У своїй заяві Хорватія акцентує увагу на тлумаченні статті IX Конвенції про геноцид і стверджує, що суд має юрисдікцію у даній справі", - йдеться у повідомленні хорватського МЗС.

На сьогодні крім Хорватії до позову приєдналися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург та Греція.