Никаких "против". У Зеленского объяснили, почему следует признать действия России геноцидом

Международное сообщество должно признать геноцид украинского народа со стороны России из-за многочисленных преступлений оккупантов в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Напомню хронологию. Под фейковыми поводами Россия вторгается в Украину, обстреливает города, казнит людей, грабит дома, разлучает семьи, сжигает книги, уничтожает инфраструктуру. Ее пропагандисты призывают убивать детей. Напомните хоть одну причину, почему действия РФ еще не признаны геноцидом?" - написал он.

Отметим, что к иску Украины против России в Международном суде ООН о геноциде присоединились 22 страны, в том числе США, Британия и Германия.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства признать Голодомор геноцидом украинцев.

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