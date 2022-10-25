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Никаких "против". У Зеленского объяснили, почему следует признать действия России геноцидом

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Вторник 25 октября 2022 11:30
Никаких "против". У Зеленского объяснили, почему следует признать действия России геноцидом Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество должно признать геноцид украинского народа со стороны России из-за многочисленных преступлений оккупантов в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Напомню хронологию. Под фейковыми поводами Россия вторгается в Украину, обстреливает города, казнит людей, грабит дома, разлучает семьи, сжигает книги, уничтожает инфраструктуру. Ее пропагандисты призывают убивать детей. Напомните хоть одну причину, почему действия РФ еще не признаны геноцидом?" - написал он.

Отметим, что к иску Украины против России в Международном суде ООН о геноциде присоединились 22 страны, в том числе США, Британия и Германия.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства признать Голодомор геноцидом украинцев.

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