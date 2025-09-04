"Жодного обласного центру за 3,5 роки війни": МЗС України відповіло на погрози Путіна

Росія за час повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, втративши при цьому понад 1 млн солдатів.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Зокрема, у середу глава Кремля Володимир Путін заявив, що можна домовитися про прийнятний варіант припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". В іншому випадку, він пригрозив, що доведеться вирішити все збройним шляхом.
У відповідь на це українське МЗС підбило підсумки так званих "успіхів" Росії, які вже дуже сумнівні, якщо враховувати погрози російського диктатора.
Георгій Тихий зазначив, що станом на сьогодні Росія домоглася:
Зазначивши все це, Тихий назвав три висновки:
"Росія не виграє, а Україна не програє. Російські матері і виробники "Лад" - дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна. Тиск на Росію має бути серйозно посилено, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга", - резюмував речник МЗС України.
Нагадаємо, приблизно за півдня до виступу Путіна, в одному зі ЗМІ з'явилося інтерв'ю з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди він назвав умови РФ, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого миру".
Лавров заявив, що для такого результату слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії". Він уточнив, що йдеться про приєднання Криму, Донбасу, а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок так званих "референдумів".
Також він назвав ще низку вимог, які стосуються статусу України.
"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія і міжнародне співтовариство визнали українську державність", - заявив Лавров.