"Ни одного областного центра за 3,5 года войны": МИД Украины ответило на угрозы Путина

Россия за время полномасштабной войны не захватила ни одного областного центра Украины, потеряв при этом более 1 млн солдат.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
В частности, в среду глава Кремля Владимир Путин заявил, что можно договориться о приемлемом варианте прекращении войны, "если здравый смысл победит". В ином случае, он пригрозил, что придется решить все вооруженным путем.
В ответ на это украинский МИД подвел итоги так называемых "успехов" России, которые уж очень сомнительны, если учитывать угрозы российского диктатора.
Георгий Тихий отметил, что по состоянию на сегодня Россия добилась:
Отметив все это, Тихий назвал три вывода:
"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает. Российские матери и производители "Лад" - две реальные целевые аудитории заявлений Путина. Давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига", - резюмировал спикер МИД Украины.
Напомним, примерно за полдня до выступления Путина, в одном из СМИ появилось интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы он назвал условия РФ, которые, по его мнению, станут залогом "длительного мира".
Лавров заявил, что для такого результата следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии". Он уточнил, что речь идет присоединении Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".
Также он назвал еще ряд требований, которые касаются статуса Украины.
"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - заявил Лавров.