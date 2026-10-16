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Без единого клика: как реклама на сайтах взламывает ПК и смартфоны

15:18 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Без единого клика: как реклама на сайтах взламывает ПК и смартфоны Правительственные хакеры используют рекламные сети для слежения (изображение: РБК-Украина)
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Впервые в истории специалисты по кибербезопасности получили технические доказательства того, как коммерческие рекламные сети используются правительственными хакерами для незаметного заражения ПК и смартфонов шпионским ПО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежий аналитический отчет The Citizen Lab.

Рекламная платформа - "мост" для хакеров?

Согласно исследованию, израильская компания Discover-Tech через свою платформу Controlium фактически создала мост между провайдерами интернет-рекламы и разработчиками шпионского коммерческого ПО.

С помощью этой системы по меньшей мере две хакерские организации - Candiru и Bindecy - распространяли так называемые zero-click эксплойты.

Для заражения ПК или смартфона пользователю даже не нужно было нажимать на баннер или переходить по ссылке: загрузка шпионского кода происходила автоматически при показе рекламного объявления на странице.

Результаты расследования выявили следующие факты масштабной уязвимости:

Атака на медиа: в 2024 и 2025 годах было сломано по меньшей мере 45 компьютеров под управлением Windows в медийном агентстве Al Jazeera.

Уязвимость государственных структур: разоблаченные записи аукционных торгов рекламой показали, что инфицированные баннеры отображались в тысячах мобильных приложений и сайтах, которыми пользовались военные, правительственные органы и объекты критической инфраструктуры.

Международные организации: подозрительная рекламная активность также была зафиксирована на устройствах в сетях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Международного уголовного суда.

В ходе расследования аналитики обнаружили серьезные пробелы в безопасности самой платформы Discover-Tech.

Исследователи смогли загрузить журналы входа без паролей, обнаружив учетные записи сотрудников компаний-разработчиков шпионского ПО, а также миллиарды записей о показах рекламы в период с марта по июнь 2026 года.

Читайте больше: Более 100 секретных файлов: OpenAI обвиняет Apple в похищении ИИ-разработок

Как защититься?

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные атаки (так называемый "малвертайзинг") выходят на новый уровень опасности, превращаясь в "инструмент точечной слежки за конкретными лицами".

В Citizen Lab отмечают, что этот случай - только "верхушка айсберга". Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям отключать отслеживание рекламы на устройствах и использовать надежные блокировщики рекламы (ad-blockers) в браузерах и приложениях.

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