Жодного гамлетівського питання. ЄС є стратегічним пріоритетом для Сербії, - прем'єр

Вступ до Європейського союзу, є стратегічним пріоритетом для Сербії. Кожен день на європейському шляху робить країну лише сильнішою.

"Розширення чи ні – це питання Гамлета, на жаль, в ЄС цієї дилеми не існує, тому що більшість членів не за розширення. Незалежно від того, чи повністю ви поважаєте та дотримуєтеся спільної зовнішньої політики ЄС чи ні, незалежно від реформи у сфері права, я думаю, що наразі відповідь для них – ні, але чи має це змінити нашу політику щодо ЄС і спосіб до ЄС - абсолютно ні", - заявив Брнабич.

Прем'єр зазначила, що кожен день, який Сербія проводить на європейському шляху - робить країну сильнішою й кращою. Також вона додала, що Союз, є стратегічним пріоритетом та фокусом для країни.