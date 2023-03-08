Никакого гамлетовского вопроса. ЕС является стратегическим приоритетом для Сербии, - премьер

"Расширение или нет - это вопрос Гамлета, к сожалению, в ЕС этой дилеммы не существует, потому что большинство членов не за расширение. Независимо от того, полностью ли вы уважаете и придерживаетесь общей внешней политики ЕС или нет, независимо от реформы в сфере права, я думаю, что ответ для них - нет, но должно ли это изменить нашу политику в отношении ЕС и способ к ЕС - абсолютно нет", - заявил Брнабич.

Премьер отметила, что каждый день, который Сербия проводит на европейском пути, делает страну сильнее и лучше. Также она добавила, что Союз является стратегическим приоритетом и фокусом для страны.