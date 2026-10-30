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Жодних затримок: у НАТО зробили заяву щодо постачання Україні ракет для Patriot

16:19 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Жодних затримок: у НАТО зробили заяву щодо постачання Україні ракет для Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
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США продовжують "без жодних затримок" постачати Україні ракети ППО для зенітно-ракетних комплексів Patriot та пакети озброєння, оплачені європейськими партнерами в рамках ініціативи PURL.

Про це заявив головний військовий командувач НАТО генерал Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Усе було доставлено, насправді, ми отримали поставку лише протягом останнього тижня. Я не буду вдаватися в інформацію про кількість чи типи ракет, але поставки тривають", - зазначив він.

Гринкевич підкреслив, що не було затримано нічого з того, "що було включено до пакету PURL, що було оплачено європейськими союзниками".

"Кожен окремий запит на передачу озброєння третій стороні, поданий уряду США, був схвалений. Ми продовжуємо працювати над наповненням майбутніх пакетів допомоги. Ми докладаємо до цього значних зусиль", - заявив командувач НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара звернувся до партнерів із закликом розглянути можливість передати Україні 10% своїх запасів перехоплювачів.

Зокрема, йдеться про ракети для систем ППО Patriot та IRIS-T, закупівлю яких Київ фінансує коштом кредиту ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже майже місяць очікує на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо постачання ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.

За словами глави держави, Київ планує провести переговори з Вашингтоном, щоб вирішити це питання.

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