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Никаких задержек: в НАТО сделали заявление о поставке Украине ракет для Patriot

16:19 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Никаких задержек: в НАТО сделали заявление о поставке Украине ракет для Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
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США продолжают "без задержек" поставлять Украине ракеты ПВО для зенитно-ракетных комплексов Patriot и пакеты вооружения, оплаченные европейскими партнерами в рамках инициативы PURL.

Об этом заявил главный военный командующий НАТО генерал Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Все было доставлено, на самом деле мы получили поставку только в течение последней недели. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются", - отметил он.

Гринкевич подчеркнул, что не было задержано ничего из того, что "было включено в пакет PURL, оплаченный европейскими союзниками".

"Каждый отдельный запрос на передачу вооружения третьей стороне, поданный правительству США, был одобрен. Мы продолжаем работать над наполнением будущих пакетов помощи. Мы прилагаем к этому значительные усилия", - заявил командующий НАТО.

Напомним, министр обороны Евгений Хмара обратился к партнерам с призывом рассмотреть возможность передать Украине 10% своих запасов перехватчиков.

В частности, речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot и IRIS-T, закупку которых Киев финансирует за счет кредита ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Гегсета о поставках ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.

По словам главы государства, Киев планирует провести переговоры с Вашингтоном, чтобы решить этот вопрос.

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