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Жодних територіальних поступок. Подоляк нагадав умови для переговорів з Росією

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Основною для переговорів є повний вихід російських військ з території України. Київ не піде на територіальні поступки з країною-окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про основи. Основою для реальних переговорів з РФ є повне виведення російських збройних формувань за межі міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Включаючи Крим. Ні про які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може бути й мови", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що Україна не виключає перемовин з Росією щодо Криму після того, як українські військові проведуть успішний контрнаступ. Водночас Київ не піде на жодні територіальні компроміси.

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