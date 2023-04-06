Жодних територіальних поступок. Подоляк нагадав умови для переговорів з Росією

Основною для переговорів є повний вихід російських військ з території України. Київ не піде на територіальні поступки з країною-окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про основи. Основою для реальних переговорів з РФ є повне виведення російських збройних формувань за межі міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Включаючи Крим. Ні про які територіальні поступки чи торги нашими суверенними правами не може бути й мови", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що Україна не виключає перемовин з Росією щодо Криму після того, як українські військові проведуть успішний контрнаступ. Водночас Київ не піде на жодні територіальні компроміси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.