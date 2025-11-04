Жодних спрощених шляхів не буде: Каллас висловилась про розширення ЄС

Жодна країна-кандидат на членство в ЄС не впроваджувала таких масштабних реформ, як Україна. Проте Євросоюз не буде нікому пропонувати спрощених шляхів.
Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна.
За її словами, для України показники євроінтеграції здебільшого позитивні, як і для Албанії, Молдови і Чорногорії. Водночас перспективи неоднозначні для Сербії, Північної Македонії, Косово, Боснії та Герцеговини та Туреччини, а для Грузії - негативні.
"Чорногорія найбільше просунулася в процесі правонаступництва ЄС. Албанія має безпрецедентний імпульс, і обидві країни є лідерами на членство", - сказала Каллас.
Вона зазначила, що для України членство в Євросоюзі "може бути важливою гарантією безпеки".
"Жодна країна-кандидат ніколи не впроваджувала таких масштабних реформ під час війни. Це свідчить про надзвичайну відданість України членству", - підкреслила глава зовнішньої політики.
Каллас зауважила, що можливості для розширення Європейського Союзу трапляються нечасто.
"Ці вікна можливостей відкриваються не дуже часто, але це вікно відкрите зараз, і ми повинні його використати. Водночас ми не будемо йти на компроміс і не пропонуватимемо жодних спрощених шляхів", - наголосила вона.
За словами Каллас, повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітичні зрушення підтверджують необхідність розширення. Вона назвала розширення "необхідністю, якщо Європа хоче бути сильним гравцем на світовій арені".
Нагадаємо, початок офіційний переговорів щодо євроінтеграції України неможливі через блокування з боку Будапешта. Угорський уряд, який зберігає проросійську позицію, наклав вето на старт переговорного процесу.
У вівторок, 4 листопада, Єврокомісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС. Він став для України найкращим від 2023 року, що відображає результати системних реформ, реалізованих попри повномасштабну війну.