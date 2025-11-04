Жодних спрощених шляхів не буде: Каллас висловилась про розширення ЄС

За її словами, для України показники євроінтеграції здебільшого позитивні, як і для Албанії, Молдови і Чорногорії. Водночас перспективи неоднозначні для Сербії, Північної Македонії, Косово, Боснії та Герцеговини та Туреччини, а для Грузії - негативні.

"Чорногорія найбільше просунулася в процесі правонаступництва ЄС. Албанія має безпрецедентний імпульс, і обидві країни є лідерами на членство", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що для України членство в Євросоюзі "може бути важливою гарантією безпеки".

"Жодна країна-кандидат ніколи не впроваджувала таких масштабних реформ під час війни. Це свідчить про надзвичайну відданість України членству", - підкреслила глава зовнішньої політики.

Каллас зауважила, що можливості для розширення Європейського Союзу трапляються нечасто.

"Ці вікна можливостей відкриваються не дуже часто, але це вікно відкрите зараз, і ми повинні його використати. Водночас ми не будемо йти на компроміс і не пропонуватимемо жодних спрощених шляхів", - наголосила вона.

За словами Каллас, повномасштабне вторгнення Росії в Україну та геополітичні зрушення підтверджують необхідність розширення. Вона назвала розширення "необхідністю, якщо Європа хоче бути сильним гравцем на світовій арені".