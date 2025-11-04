RU

Никаких упрощенных путей не будет: Каллас высказалась о расширении ЕС

Фото: Кайя Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Ни одна страна-кандидат на членство в ЕС не внедряла таких масштабных реформ, как Украина. Однако Евросоюз не будет никому предлагать упрощенных путей.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, для Украины показатели евроинтеграции в основном положительные, как и для Албании, Молдовы и Черногории. В то же время перспективы неоднозначны для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, а для Грузии - негативные.

"Черногория больше всего продвинулась в процессе правопреемства ЕС. Албания имеет беспрецедентный импульс, и обе страны являются лидерами на членство", - сказала Каллас.

Она отметила, что для Украины членство в Евросоюзе "может быть важной гарантией безопасности".

"Ни одна страна-кандидат никогда не внедряла таких масштабных реформ во время войны. Это свидетельствует о чрезвычайной преданности Украины членству", - подчеркнула глава внешней политики.

Каллас отметила, что возможности для расширения Европейского Союза случаются нечасто.

"Эти окна возможностей открываются не очень часто, но это окно открыто сейчас, и мы должны его использовать. В то же время мы не будем идти на компромисс и не будем предлагать никаких упрощенных путей", - подчеркнула она.

По словам Каллас, полномасштабное вторжение России в Украину и геополитические сдвиги подтверждают необходимость расширения. Она назвала расширение "необходимостью, если Европа хочет быть сильным игроком на мировой арене".

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, начало официальный переговоров по евроинтеграции Украины невозможны из-за блокировки со стороны Будапешта. Венгерское правительство, которое сохраняет пророссийскую позицию, наложило вето на старт переговорного процесса.

Во вторник, 4 ноября, Еврокомиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС. Он стал для Украины лучшим с 2023 года, отражающим результаты системных реформ, реализованных несмотря на полномасштабную войну.

