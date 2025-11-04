Никаких упрощенных путей не будет: Каллас высказалась о расширении ЕС

По ее словам, для Украины показатели евроинтеграции в основном положительные, как и для Албании, Молдовы и Черногории. В то же время перспективы неоднозначны для Сербии, Северной Македонии, Косово, Боснии и Герцеговины и Турции, а для Грузии - негативные.

"Черногория больше всего продвинулась в процессе правопреемства ЕС. Албания имеет беспрецедентный импульс, и обе страны являются лидерами на членство", - сказала Каллас.

Она отметила, что для Украины членство в Евросоюзе "может быть важной гарантией безопасности".

"Ни одна страна-кандидат никогда не внедряла таких масштабных реформ во время войны. Это свидетельствует о чрезвычайной преданности Украины членству", - подчеркнула глава внешней политики.

Каллас отметила, что возможности для расширения Европейского Союза случаются нечасто.

"Эти окна возможностей открываются не очень часто, но это окно открыто сейчас, и мы должны его использовать. В то же время мы не будем идти на компромисс и не будем предлагать никаких упрощенных путей", - подчеркнула она.

По словам Каллас, полномасштабное вторжение России в Украину и геополитические сдвиги подтверждают необходимость расширения. Она назвала расширение "необходимостью, если Европа хочет быть сильным игроком на мировой арене".