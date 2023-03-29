Жодних податкових експериментів: Гетманцев розкрив зобов’язання України перед МВФ

Українська влада у Меморандумі з МВФ в рамках нової програми зобов’язалася забезпечити податкові надходження до бюджету та не проводити радикальних змін системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева під час телемарафону.

"У самому меморандумі буде зобов'язання наше про розробку так званої середньострокової стратегії доходів. На п'ять років ми повинні показати собі та нашим партнерам, яким чином ми бачимо доходи нашої держави, збалансування нашого бюджету", - сказав він.

Як зазначив Гетманцев, "жодних змін кардинальних податкової системи не буде".

За його словами, в Україні бачать як зразок податкову систему ЄС, відповідно повинні привести власну податкову систему у відповідність до системи ЄС.

Депутат нагадав, що система ЄС - звичайна, це і ПДВ і податок на прибуток і звичайні ставки, "які безперечно ми будемо намагатися запровадити за мінімальним рівнем, але в тих рамках, які існують в ЄС".

"Якихось податкових експериментів не буде. Безперечно, будуть якісь точкові рішення про підтримку тієї чи іншої галузі. Особливо це стосується ОПК. Але карколомного нічого не буде точно", - додав Гетманцев.