Никаких налоговых экспериментов: Гетманцев раскрыл обязательства Украины перед МВФ

Украинские власти в Меморандуме с МВФ в рамках новой программы обязались обеспечить налоговые поступления в бюджет и не проводить радикальных изменений системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной рады Данила Гетманцева во время телемарафона.

"В самом меморандуме будет обязательство наше о разработке так называемой среднесрочной стратегии доходов. На пять лет мы должны показать себе и нашим партнерам, каким образом мы видим доходы нашего государства, сбалансирование нашего бюджета", - сказал он.

Как отметил Гетманцев, "никаких изменений кардинальных налоговой системы не будет".

По его словам, в Украине видят как образец налоговую систему ЕС, соответственно, должны привести собственную налоговую систему в соответствие с системой ЕС.

Депутат напомнил, что система ЕС - обычная, это и НДС и налог на прибыль и обычные ставки, "которые, безусловно, мы будем пытаться ввести по минимальному уровню, но в тех рамках, которые существуют в ЕС".

"Каких-то налоговых экспериментов не будет. Безусловно, будут какие-то точечные решения о поддержке той или иной отрасли. Особенно это касается ОПК. Но головокружительного ничего не будет точно", - добавил Гетманцев.