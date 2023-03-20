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Жодних переговорів та скасування санкцій. У Зеленського пояснили, що означає ордер на арешт Путіна

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Понеділок 20 березня 2023 11:43
Жодних переговорів та скасування санкцій. У Зеленського пояснили, що означає ордер на арешт Путіна Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рішення суду Гааги видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає, що з країни-агресора не знімуть санкції, поки її представляє злочинець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, юридична фіксація "чинного президента РФ" як безумовного міжнародного злочинця, прямо означає:

  • Жодних переговорів з нинішньою російською елітою.
  • Ніякого повернення Росії у світову політику в довоєнному статусі.
  • Жодного скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Зазначимо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість Путіна виїжджати за кордон, адже у 123 країнах його можуть заарештувати.

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Михайло Подоляк Володимир Путін МКС Гаага
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