Никаких переговоров и отмены санкций. У Зеленского объяснили, что означает ордер на арест Путина

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что со страны-агрессора не будут сняты санкции, пока ее представляет преступник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

По его словам, юридическая фиксация "действующего президента РФ" как безусловного международного преступника, прямо означает:

Никаких переговоров с нынешней российской элитой.

Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе.

Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Отметим, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность Путина выезжать за границу, ведь в 123 странах он может быть арестован.

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