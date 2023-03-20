Никаких переговоров и отмены санкций. У Зеленского объяснили, что означает ордер на арест Путина
Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что со страны-агрессора не будут сняты санкции, пока ее представляет преступник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
По его словам, юридическая фиксация "действующего президента РФ" как безусловного международного преступника, прямо означает:
- Никаких переговоров с нынешней российской элитой.
- Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе.
- Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.
Отметим, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность Путина выезжать за границу, ведь в 123 странах он может быть арестован.
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