ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никаких переговоров и отмены санкций. У Зеленского объяснили, что означает ордер на арест Путина

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 11:43
Никаких переговоров и отмены санкций. У Зеленского объяснили, что означает ордер на арест Путина Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина означает, что со страны-агрессора не будут сняты санкции, пока ее представляет преступник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, юридическая фиксация "действующего президента РФ" как безусловного международного преступника, прямо означает:

  • Никаких переговоров с нынешней российской элитой.
  • Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе.
  • Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Отметим, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность Путина выезжать за границу, ведь в 123 странах он может быть арестован.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Подоляк Владимир Путин МКС Гаага
NEWS
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон