Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО, - "Коаліція рішучих"

Фото: Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

"Коаліція рішучих" виступає проти того, щоб ЗСУ мали якісь обмеження в рамках майбутньої мирної угоди між РФ та Україною. Також Москва не повинна мати права вето на шляху України до ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті британського уряду.

Там зазначили, що сьогодні між "Коаліцією рішучих" за участю президента України Володимира Зеленського та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також президентом США Дональдом Трампом - відбулася віртуальна зустріч.

Лідери Франції, Німеччини та Британії привітали зусилля президента Трампа щодо припинення вбивств і війни, розв'язаної Росією, а також досягнення справедливого і міцного миру.

"Вони (лідери - ред.) ясно дали зрозуміти, що шлях до миру в Україні не може бути вирішений без участі України. Необхідно продовжувати підхід, що поєднує активну дипломатію, підтримку України і тиск на Росію", - сказано в заяві.

"Коаліція рішучих" підкреслила, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси як безпеки України, так і безпеки Європи.

Також лідери повторили низку ключових вимог, які мають бути під час врегулювання російсько-української війни.

По-перше, змістовні переговори можуть мати місце тільки в контексті припинення вогню або тривалого і значного припинення бойових дій.

По-друге, санкції та ширші економічні заходи щодо впливу на військову економіку РФ мають бути посилені. Так має бути в разі, якщо Москва не погодиться на припинення вогню під час переговорів на Алясці.

По-третє, "Коаліція охочих" наголосила, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

І в четвертому пункті йдеться про безпеку. Зокрема, Україна повинна мати надійні та переконливі гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

Коаліція наголосила, що готова відігравати активну роль, зокрема відповідно до планів тих, хто готовий розгорнути сили підтримки в країні після припинення бойових дій

"Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України або її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шляху України до вступу в ЄС і НАТО", - йдеться в заяві.

Також "Коаліція рішучих" підтвердила, що продовжить тісно співпрацювати з Трампом, а також Зеленським та українським народом "заради справедливого і міцного миру в Україні".

Що передувало

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 серпня, між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним відбудеться зустріч на Алясці. Ключовою темою зустрічі стане війна в Україні та питання її завершення.

Зустріч буде без Зеленського, у зв'язку з чим у Європі висловили стурбованість, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.

З цієї причини лідери разом із Зеленським у середу, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.

Детальніше про те, які деталі розмови розкрив Зеленський після спілкування з Трампом і європейськими лідерами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

