Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО, - "Коалиция решительных"

Там отметили, что сегодня между "Коалицией решительных" с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также президентом США Дональдом Трампом - прошла виртуальная встреча.

Лидеры Франции, Германии и Британии поприветствовали усилия президента Трампа по прекращению убийств и войны, развязанной Россией, а также достижению справедливого и прочного мира.

"Они (лидеры - ред.) ясно дали понять, что путь к миру в Украине не может быть решен без участия Украины. Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию", - сказано в заявлении.

"Коалиция решительных" подчеркнула, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы как безопасности Украины, так и безопасности Европы.

Также лидеры повторили ряд ключевых требований, которые должны быть в ходе урегулирования российско-украинской войны.

Во-первых, содержательные переговоры могут иметь место только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий.

Во-вторых, санкции и более широкие экономические меры по оказанию на военную экономику РФ должны быть усилены. Так должно быть в случае, если Москва не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске.

В третьих, "Коалиция желающих" подчеркнула, что международные границы не должны изменяться силой.

И в четвертом пункте речь идет о безопасности. В частности, Украина должна иметь надежные и убедительные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Коалиция подчеркнула, что готова играть активную роль, в том числе согласно планов тех, кто готов развернуть силы поддержки в стране после прекращения боевых действий

"Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины к вступлению в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

Также "Коалиция решительных" подтвердила, что продолжит тесно сотрудничать с Трампом, а также Зеленским и украинским народом "ради справедливого и прочного мира в Украине".