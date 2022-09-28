Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України

Україна повинна повернути свої всі свої території, які тимчасово окуповані ворогом. Лише після цього можна буде говорити про закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

"Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він - мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина - у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна не зможе повернути своїх загиблих громадян, але "точно може відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі".

Також Зеленський висловив переконання, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, а бажано превентивно і не чекати поганого результату.

На думку президента, можна вірити чи не вірити в погрози Кремля щодо використання ядерної зброї, але світ точно має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора.

"Бо таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно - ядерною зброєю, чи голодом, чи анексію, чи окупацією", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, погрожував ядерною зброєю.

Він також звернув увагу на те, що Україна напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для нашої країни.

"Ми надіслали їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу", - підсумував Зеленський.