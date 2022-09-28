Зеленський про ситуацію на фронті: просуваємося вперед

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського .

Президент назвав новини щодо ситуації "хорошими".

"Що стосується фронту, то скажу коротко і поки що без деталей, хоча вони будуть хорошими: просуваємося вперед", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, наступальна операція українських підрозділів розпочалася 6 вересня 2022 року. Після несподіваного проникнення вглиб російських військ Україна повернула собі багато сотень квадратних кілометрів території.

Внаслідок успішних дій українським військовим вдалося відновити контроль над більшою частиною окупованої території Харківської області.

Українські бійці на сході мають успіхи в районі Лиману. Тим часом як на півдні окупанти вдаються в основному до оборони та мінують шляхи через просування ЗСУ.

Крім того, ЗСУ поступово встановлює вогневий контроль над важливою для росіян трасою в Луганській області.

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українські бійці зможуть відтіснити окупантів у Луганській області на позиції 23 лютого до кінця 2022 року.

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