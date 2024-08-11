Жодних дронів не було. "Беларускі Гаюн" розвінчав брехню Лукашенка

Позиція Білорусі в питанні війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Білорусь підтримала Росію. З її території у перші дні війни російські війська заходили в Україну.

Крім того, у Білорусі розміщувалися війська РФ, частина з них досі перебуває там.

Ми повідомляли, що днями самопроголошений президент Білорусі звинуватив Україну у порушенні повітряного простору. Він заявив, що нібито у Білорусі збивали українські дрони.

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