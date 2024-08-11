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Никаких дронов не было. "Белорусский Гаюн" развенчал ложь Лукашенко

Фото: самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко на днях нафантазировал о дронах ВСУ на территории Беларуси. Однако никаких БПЛА на территории страны зафиксировано не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", 9 августа во время вылетов авиации ВС РБ, никаких дронов (БПЛА) обнаружено не было. 

Мониторинговая группа отметила, что никаких запусков ракет с истребителя СУ-30 или вертолета МИ-24 не осуществлялось. 

"Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью", - добавили в "Гаюне".
 

 

Позиция Беларуси в вопросе войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения Белоруссия поддержала Россию. С ее территории в первые дни войны русские войска заходили в Украину.

Кроме того, в Беларуси размещались войска РФ, часть из них до сих пор находится там.

Мы сообщали, что на днях самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Белоруссии сбивали украинские дроны.

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