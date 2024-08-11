Никаких дронов не было. "Белорусский Гаюн" развенчал ложь Лукашенко

Позиция Беларуси в вопросе войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения Белоруссия поддержала Россию. С ее территории в первые дни войны русские войска заходили в Украину.

Кроме того, в Беларуси размещались войска РФ, часть из них до сих пор находится там.

Мы сообщали, что на днях самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Украину в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что якобы в Белоруссии сбивали украинские дроны.

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