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"Жодних доказів": Пакистан відповів щодо участі своїх громадян у війні на боці РФ

Фото: Пакистан відкинув заяви в участі своїх громадян у війні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Ісламабад категорично спростував заяви про участь пакистанців у бойових діях на боці Росії, наголосивши на "відсутності офіційних звернень" із боку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС країни.

Уряд Пакистану заявив, що "рішуче відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні проти України. 

"На сьогоднішній день українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень.", - зазначили в уряді.

Також в Ісламабаді підкреслили, що мають намір звернутися до української влади за офіційними роз'ясненнями щодо цієї справи.

Пакистан заявив про "відданість" мирному врегулюванню війни в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН.

Що передувало

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що відвідав воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на Волчанському напрямку.

"Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 8 квітня українським захисникам вдалося взяти в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Донецькій області.

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Російська ФедераціяПакистанВійна в Україні