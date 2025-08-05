"Жодних доказів": Пакистан відповів щодо участі своїх громадян у війні на боці РФ

Уряд Пакистану заявив, що "рішуче відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні проти України.

"На сьогоднішній день українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень.", - зазначили в уряді.

Також в Ісламабаді підкреслили, що мають намір звернутися до української влади за офіційними роз'ясненнями щодо цієї справи.

Пакистан заявив про "відданість" мирному врегулюванню війни в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН.