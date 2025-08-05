"Никаких доказательств": Пакистан ответил по поводу участия своих граждан в войне на стороне РФ

Правительство Пакистана заявило, что "решительно отвергает безосновательные и необоснованные обвинения" относительно участия своих граждан в войне против Украины.

"На сегодняшний день украинские власти официально не обращались к Пакистану, а также не было предоставлено никаких проверенных доказательств в подтверждение таких утверждений", - отметили в правительстве.

Также в Исламабаде подчеркнули, что намерены обратиться к украинским властям за официальными разъяснениями по этому делу.

Пакистан заявил о "приверженности" мирному урегулированию войны в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН.