UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жодна промова не скаже більше. В ОП закликали передати Україні озброєння напередодні важкої зими

Фото: радник Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країнам-партнерам слід передати Україні сучасне озброєння для боротьби проти Росії напередодні зими як символ підтримки народу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard - це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в румунському Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО, на якому зберуться голови МЗС країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО терміново наростити виробництво озброєння, адже без цього Україні не перемогти у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ПодолякВійськова допомога