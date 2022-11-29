RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ни одна речь не скажет больше. В ОП призвали передать Украине вооружение накануне тяжелой зимы

Фото: советник Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Странам-партнерам следует передать Украине современное вооружение для борьбы против России в преддверии зимы как символ поддержки народа страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ни одна блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие. Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard - это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории и платит наибольшую цену за безопасность Европы", - написал он.

Напомним, сегодня в румынском Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся главы МИД стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО срочно нарастить производство вооружения, ведь без этого Украине не победить в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякВоенная помощь